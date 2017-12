Polícia apreende mais de R$ 3 milhões em drogas no interior de São Paulo

PATROCÍNIO PAULISTA - Em uma ação que contou com a ajuda de cães farejadores e policiais civis de Franca e Patrocínio Paulista, no interior de São Paulo, foram apreendidos neste domingo, 18, um total de 21 quilos de pasta-base de cocaína. De acordo com a polícia, toda a substância seria repassada a traficantes para ser transformada em cocaína e crack, o que renderia no mercado do tráfico entre de 300 mil a 500 mil porções de R$ 10, ou seja, de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões.

Foi a maior apreensão do tipo na região, sendo o recorde anterior - de 18 quilos, registrado há mais de dez anos. Desta vez, a droga estava escondida dentro de dois tambores enterrados numa mata no município de Patrocínio Paulista. Agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Franca prenderam próximo ao local um homem de 31 anos que seria o distribuidor da mercadoria.

O acusado negou, porém, ser o dono da substância e não contou quem seria. Morador no Jardim Luiza, em Franca, em sua casa foram localizados comprovantes de depósitos bancários e R$ 20 mil em dinheiro.

A polícia informou que a droga vinha do exterior e era distribuída na região para ser processada e colocada nos pontos de venda. O delegado Djalma Donizete Batista declarou que policiais passaram madrugadas na mata fechada para terem certeza de que aquele era o local do esconderijo.