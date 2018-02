Polícia apreende mais de 400 quilos de crack na zona leste de São Paulo

A Polícia Civil apreendeu 415,400 quilos de crack escondidos em um compartimento entre as paredes de uma casa na Avenida Salim Farah Maluf, bairro Água Rasa, zona leste de São Paulo. No local, também foram encontrados dois quilos de maconha. As apreensões foram feitas por policiais da 1ª Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc), as 17h30 de sexta-feira, 19.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que no andar superior da casa funcionava uma espécie de laboratório para preparar o crack. Os agentes descobriram o local depois de um mês e meio de investigações. Um homem de 28 anos e um adolescente de 17 foram detidos. Ambos não tinham passagem pela polícia