Polícia apreende mais de 2 toneladas de maconha em SP

Cerca de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas na quitna-feira, 21, em Iepê, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os agentes realizaram a apreensão durante uma fiscalização da Operação Semana Santa.

No km 116 da rodovia SP-421, os policiais abordaram um caminhão, com placa de Curitiba, e durante a vistoria encontraram um fundo falso no baú do veículo. Além de 2.411,8 quilos de maconha, foram apreendidos também 81,6 quilos de crack.

O motorista do caminhão foi preso e encaminhado à delegacia de Iepê, onde foi registrada a ocorrência. Depois, ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória de Caiuá.