Polícia apreende mais de 2 toneladas de maconha e prende líder do PCC em Santos

SANTOS - A Polícia Civil apreendeu mais duas toneladas de maconha na madrugada deste domingo, 26, em Santos, no litoral sul de São Paulo. Quatro homens foram presos. É a maior apreensão deste tipo de entorpecente na história da Baixada Santista.

Quatro homens, dois dentro da caçamba e dois próximos ao veículo, carregavam blocos embalados em plástico para um caminhão no bairro do Valongo, próximo à saída da cidade. Questionados, os suspeitos ficaram calados e foram encaminhados às delegacia, junto com o material encontrado.

Bruno Henrique da Silva Fernandes, de 28 anos, Clebson Mendes da Silva, de 27, Felipe Manfrim, também de 27, e Gabriel Barrio Barreto, de 36, foram presos e autuados em flagrante por tráfico.

PCC

Também na região de Santos neste fim de semana, um homem condenado a 14 anos de prisão por roubo a banco e organização criminosa no Rio Grande Sul foi capturado em um condomínio de luxo de Guarujá, no litoral paulista.

Tido como integrante do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC), Cláudio Tadeu de Assunção, de 45 anos, era foragido da Justiça.