Polícia apreende mais de 154 quilos de maconha em Osvaldo Cruz (SP)

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a denúncia dava conta de que um veículo Celta passaria pela rodovia carregado com maconha e escoltado por um veículo Gol. Assim que avistaram os veículos suspeitos na rodovia, os policiais deram ordem de parada. O motorista do Celta tentou fugir e ainda trafegou por cerca de 2 quilômetros até ser parado pelos policiais.

Dentro do Celta, os PMS encontraram 112 tijolos de maconha. Após a perícia, foi constatado 154,7 quilos da droga. Não foi encontrado nada de irregular no veículo Gol.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O motorista do Celta, de 23 anos, disse para os policiais que foi contratado para transportar a droga da cidade de Bataguassu, no estado do Mato Grosso do Sul, até a cidade paulista de Araçatuba. Ele foi informado que era uma grande quantidade e, por isso, precisava de escolta.

Já o motorista do Gol, de 21 anos, e a passageira, de 25, disseram para os policiais que eram compradores de gado e que iriam para a capital paulista a negócios. Os dois homens foram levados para a cadeia pública de Presidente Venceslau e a mulher para a cadeia pública de Adamantina.