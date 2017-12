Polícia apreende lançador de mísseis na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) apreenderam um lançador de mísseis de fabricação sueca e com poder bélico de destruir tanques de guerra na tarde desta terça-feira, 26, no Bairro dos Pimentas, em Guarulhos, grande São Paulo. O artefato militar era transportado por dois homens em uma moto. A dupla dispensou a arma e conseguiu fugir.

"O garupa carregava uma capa utilizado para condicionar instrumentos, tipo violão. Mas o formato do objeto atraiu os policiais, que avaliaram ser um fuzil", disse o delegado Adalberto Barbosa, titular da Divisão de Investigações sobre Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os suspeitos jogaram a capa no chão e conseguiram fugir pelas vielas de uma favela, exatamente por caminhos onde a viatura não teve acesso. Os policiais foram surpreendidos ao abrirem o invólucro. O lançador estava sem o míssil.

Segundo Barbosa, a arma é utilizada por unidades militares brasileiros. Representantes do Exército estão tentando identificar a procedência da peça.