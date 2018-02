Polícia apreende escopeta e prende dois homens em rodovia no interior de SP

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens com uma escopeta durante fiscalização na Rodovia Transbrasiliana, na quarta-feira, no município de Ourinhos, interior de São Paulo.

O veículo dos suspeitos foi abordado no km 338 da BR-153. O motorista do carro, de 29 anos, identificou-se inicialmente como Oficial de Justiça de Minas Gerais e disse que vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná. Um jovem de 19 anos estava no veículo.

Durante a vistoria dos PRFs, os agentes encontraram partes de uma escopeta calibre 12, de fabricação norte americana, escondidas dentro do painel frontal do automóvel. As outras partes da arma estavam na forração das portas e no interior do para-lamas traseiros. Também foram apreendidas 150 munições para armas de diferentes calibres.

O motorista confessou que havia comprado a escopeta e as munições em Ciudad Del Este, no Paraguai, por R$ 1 mil. Ele confessou que não exerce mais a função de Oficial de Justiça e que atualmente é lavrador. Segundo o condutor, o armamento seria utilizado para sua segurança.

Os dois foram presos em flagrante por tráfico internacional de armas e encaminhados para a Polícia Federal de Marília.