Polícia apreende cerca de 6t de drogas nas rodovias paulistas em 2010

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Neste ano, 5,8 toneladas de drogas foram apreendidas nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta quarta-feira, 9.

Somente no mês de maio, mais de 2 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em 35 diferentes abordagens dos policiais das bases do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv).

A SSP ressaltou que durante 2010 foram presas 845 pessoas e 103 armas foram apreendidas nos mais de 20 mil quilômetros de rodovias que cortam o Estado.

Como São Paulo faz divisa com quatro estados - Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná -, as rodovias são utilizadas para o transporte de drogas de um estado a outro, afirma o comandante.