Polícia apreende caminhão com três toneladas de maconha

SÃO PAULO - Policiais rodoviários apreenderam um caminhão com três toneladas de maconha na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira, em Jaú, a 300 quilômetros de São Paulo. A abordagem ocorreu na tarde desta terça-feira, 27. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a droga estava escondida no tanque da carreta.

O motorista, que ia de Guaíra, no Paraná, a São Paulo, contou à polícia inicialmente que transportava leite, depois desconversou e se contradisse. Além disso, os policiais desconfiaram porque a solda do tanque aparentava ter sido feita havia pouco tempo.

O veículo foi levado à base da Polícia Rodoviária em Jaú, onde o Corpo de Bombeiros usou um maçarico e abriu o compartimento de carga, descobrindo a droga.

O caminhão-tanque com a droga era escoltado por um carro com placa de Andradina, em Mato Grosso do Sul. O motorista do caminhão e do carro foram presos e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Avaré e permanecem à disposição da Justiça.