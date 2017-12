Polícia apreende caminhão com 10 toneladas de maconha

SOROCABA - Um caminhão com dez toneladas de maconha escondidas em uma carga de madeira foi apreendido na noite desta segunda-feira, 20, na Rodovia Castelo Branco, em Avaré, sudoeste paulista. O veículo foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária durante uma fiscalização de rotina, no km 252 da rodovia. A droga, prensada em tabletes de até 30 quilos cada, ocupava quase toda a carroceria. Tábuas de madeira foram colocadas em volta para disfarçar o volume.

Preso, o motorista disse aos policiais que receberia R$ 40 mil para levar o veículo até um posto de combustíveis de São Paulo. O caminhão havia sido carregado com a maconha em Amambai, cidade da região de Dourados, em Mato Grosso do Sul, próximo da fronteira com o Paraguai. Os policiais pediram reforço para escoltar o caminhão com a droga até a delegacia da Polícia Federal, em Bauru.

Essa foi a segunda grande apreensão de maconha no mesmo dia, na Castelo. À tarde, policiais rodoviários encontraram uma caminhoneta abandonada no km 112, em Boituva, com 1.040 quilos da droga. O veículo e a maconha foram levados para a sede da PF em Sorocaba.