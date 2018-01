Polícia apreende armas, granada e drogas em Mogi das Cruzes

Uma granada de uso restrito das Forças Armadas e dois revólveres foram apreendidos nesta quarta-feira, 29, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Dois homens foram autuados em flagrante por porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais militares faziam uma ronda na Favela do Cisne, por volta das 18 horas, quando abordaram duas pessoas na rua José Teles dos Santos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ajudante D.L.S., de 29 anos, que tinha em seu bolso R$ 424, falou que conseguiu o dinheiro com a venda de drogas. Seu companheiro, S.E.S., de 33, também admitiu que participava do comércio ilícito.

D.L.S. levou os policiais à sua casa para entregar uma pequena porção de maconha e cocaína, conforme laudo pericial preliminar no 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes. No local os policiais acharam uma granada, além de dois revólveres da marca Taurus, calibres 38 e 32, e cinco cartuchos intactos. Um revólver estava com a numeração raspada e outro não tinha documentação.

Os dois foram autuados em flagrante no 1º DP, um por porte ilegal de arma (uso restrito e irrestrito) e tráfico de entorpecentes, e o outro por tráfico. A dupla permanece no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi das Cruzes.