Polícia apreende armas e munição em caminhão A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada de ontem um caminhão com 13 fuzis, 13 pistolas, 13 coletes a prova de balas, mais de 1.600 munições e uma pequena máquina de choque. O material estava no fundo falso do caminhão que trafegava pela Rodovia Fernão Dias, em Vargem (SP). Segundo o motorista do caminhão, o carregamento tinha como destino a Bahia. Ele foi detido.