Polícia apreende armas de uso restrito do Exército em Ourinhos (SP)

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu armas de uso restrito do Exército e drogas em um carro na BR-153, em Ourinhos, no interior de São Paulo, no entroncamento com a Rodovia Raposo Tavares. Dois homens, um de 26 e outro de 29 anos, foram presos em flagrante nesta quinta-feira, 24.

O veículo em que a dupla estava foi abordado por volta das 22h30 em uma fiscalização de rotina. Durante a revista, os policiais encontraram quatro pistolas calibre 9 mm, de uso restrito do Exército, sendo duas de fabricação argentina e duas israelenses, carregadores, 328 munições para as armas e 3,3 kg de cocaína.

Questionados, os presos admitiram que receberiam R$ 5 mil para levar a carga de Guaira, no Paraná, para Campinas, o interior de são Paulo. Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e podem pegar de 5 a 25 anos de prisão. Os dois foram levados para a cadeia de Palmital.