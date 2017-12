Polícia apreende ambulâncias do Samu por falta de documentos no interior de MG

FRANCA - Quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu) foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira, 29, na rodovia BR-365, em Uberlândia (MG). Os veículos, zero quilômetro, estavam sem o licenciamento obrigatório, não tinham placas e seguiam somente com as notas fiscais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as ambulâncias deveriam estar sendo transportados em um caminhão cegonha, mas circulavam em comboio pela rodovia. Os veículos partiram de Ituiutaba (MG) com destino a Uberlândia (MG) e seriam utilizados na implantação do Samu Triângulo Norte. A abordagem ocorreu no quilômetro 634 da rodovia, sendo as ambulâncias mandadas para o pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

Apreensão. Os veículos chegaram à região em outubro do ano passado para o Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Norte (Cistri), que atende mais de 20 municípios somando cerca de 1,3 milhão de habitantes.

Procurado pelo Estado, o órgão informou que as ambulâncias voltavam da revisão quando foram apreendidas, mas agora estão emplacadas. Os documentos também já estariam em dia e a expectativa é de que fossem liberadas até o fim da tarde desta terça-feira, 30. Entretanto, ainda não a prazo para começarem a operar, pois isso depende de “autorização do governo estadual”.