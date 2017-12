Polícia apreende 564 tijolos de maconha na zona leste

Paulo Maciel e Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Após denúncia anônima, a polícia apreendeu 564 tijolos de maconha que estavam escondidos em um dos cômodos de um cortiço no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, no início da noite desta quarta-feira, 14. Os policiais localizaram a droga em um dos quartos que fica nos fundos da habitação coletiva em que moravam três famílias, localizada na Rua Santa Rita da Estrela, 288, no Jardim São Pedro. O proprietário da droga seria um homem, preso desde o dia 8 de janeiro em Jundiaí, por suspeita de participação em um roubo.