Polícia apreende 40 mil maços de cigarros ilegais em Salto Grande-SP

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais apreenderam na segunda-feira, 11, um carregamento de 40 mil maços de cigarros ilegais, em Salto Grande, em São Paulo, na altura do km 333 da BR-153. O produto, vindo do Paraguai, seria revendido no centro de São Paulo.

A equipe avistou dois veículos transitando em uma estrada de terra, às margens da rodovia. Os motoristas receberam ordem de parada, mas fugiram para o meio do canavial da região. Ao todo foram apreendidos 40 mil maços.