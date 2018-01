Polícia apreende 32 kg de crack em tanque de combustível no interior de SP

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 32 kg de crack durante fiscalização de rotina na Rodovia Fernão Dias (BR-381), no município de Vargem, interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira.

A caminhonete com a droga foi abordada por volta das 20h30, na altura do km 8. Devido ao aparente nervosismo do condutor, os policiais decidiram realizar uma busca minuciosa no veículo. Durante a fiscalização, eles encontraram 32 tijolos de crack envoltos em bexigas de borracha na cor branca, que pesaram 32,808 kg da droga.

O motorista do veículo disse que receberia R$ 10 mil para fazer o transporte do crack entre as cidades de Ciudad del Leste, no Paraguai, e Teófilo Otoni, em Minsa Gerais. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Bragança Paulista.