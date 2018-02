Polícia apreende 318 kg de explosivos perto de presídio em Franco da Rocha

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Polícia Civil apreendeu 574 bananas de explosivo de demolição, com peso total de 318 quilos, escondidas em sacos plásticos a 200 metros da Penitenciária 3 de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, na noite de segunda-feira, 29. Três dias antes, na sexta-feira, 26, a Guarda Civil do município havia encontrado na mesma área 24 detonadores, 300 estopins e um quilômetro de cordel explosivo.

As bananas em gel, produzidas pela indústria Britanite-IBQ, foram levadas ao Distrito Policial de Franco da Rocha e devem ser retiradas ainda nesta terça-feira, 30, pela fabricante. Os policiais civis chegaram aos explosivos após investigar a origem dos detonadores, estopins e cordel apreendidos pela Guarda Civil.

"Encontramos os explosivos numa viela no meio do mato", disse o delegado titular Luis Roberto Faria Hellmeister. Na área da apreensão ficam a Penitenciária 3 de Franco da Rocha e um Centro de Detenção Provisória. Segundo Hellmeister, dois homens estavam próximos ao material apreendido e fugiram correndo em direção ao Parque Estadual do Juqueri.