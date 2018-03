Polícia apreende 300 quilos de maconha hidropônica no Rio Cerca de 300 quilos de maconha hidropônica e armas foram apreendidas nesta segunda-feira, 24, durante operação da Polícia civil, no Complexo do São Carlos, no Estácio, no Rio. Um menor suspeito de participar do tráfico de entorpecentes na região foi apreendido.