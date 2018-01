Polícia apreende 3 toneladas de palmito ilegal em Jacareí

SOROCABA – Policiais civis apreenderam três toneladas de palmito numa fábrica clandestina do produto, na zona rural de Jacareí, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Cerca de 1,5 mil quilos estavam processados e embalados em potes. Outros 1,5 mil quilos eram de palmito in natura. A suspeita é de que o produto tenha sido extraído da palmeira juçara, espécie da Mata Atlântica, ameaçada de extinção.

Os policiais chegaram ao local depois de receber denúncia de que ali funcionava uma refinaria de droga. Os três homens suspeitos de extrair e processar o palmito conseguiram fugir. Com um morador da casa, foi encontrada uma arma. Ele foi preso por porte ilegal e mostrou aos policiais o local onde o palmito era processado e guardado. Conforme seu relato, os homens buscavam as palmeiras em matas da Serra do Mar e das encostas da Mantiqueira.

Esta foi a segunda grande apreensão de palmito no Estado em menos de uma semana. No último sábado, 6, uma operação da Polícia Militar Ambiental fechou uma fábrica clandestina e apreendeu 2,5 mil potes e 406 unidades de palmito in natura, em Cananéia, no litoral sul paulista. O produto foi obtido com o corte de 1,5 mil palmeiras da espécie juçara.