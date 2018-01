Polícia apreende 21,5 toneladas de maconha A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 21,5 toneladas de maconha, na manhã de ontem, na BR-277, a 615 quilômetros de Curitiba, em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná. Trata-se da maior apreensão da droga já feita de uma única vez no Brasil. Para se ter ideia, é um volume pouco inferior às 23 toneladas apreendidas pela própria PRF do Paraná nos seis primeiros meses do ano - e se aproxima das 22,4 toneladas de todo o ano passado.