Polícia apreende 20 kg de explosivos no interior de São Paulo

SOROCABA – Policiais militares apreenderam vinte quilos de explosivos do tipo usado para ataques a caixas eletrônicos bancários, na madrugada desta terça-feira, 9, em Votorantim, região de Sorocaba. A equipe da Força Tática abordou um suspeito no bairro Votocel e encontrou dez 'bananas' da emulsão gel explosiva no veículo que ele dirigia. Outros dez volumes encartuchados do explosivo estavam enterrados no quintal da casa do suspeito, no Jardim dos Bandeirantes.

O rapaz, de 20 anos, foi levado para o plantão da Polícia Civil e autuado pelo porte ilegal de material explosivo. De acordo com a polícia, há suspeita de que o material tenha sido furtado de pedreiras da região e seria destinado a assaltantes de caixas eletrônicos.

Os explosivos foram entregues ao Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar. O suspeito foi levado para a Cadeia Pública de São Roque e deve ser transferido nesta quarta-feira, 10, para o Centro de Detenção Provisória de Sorocaba.