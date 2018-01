Polícia apreende 189 quilos de maconha e prende 5 em Cotia

Agentes da Chefia de Investigações do Distrito Policial Central de Cotia, região oeste da Grande São Paulo, detiveram, na tarde de terça-feira, 24, cinco homens e descobriram uma residência que vinha sendo usada como base operacional, laboratório e centro de distribuição de drogas na cidade.

Localizada na Rua dos Coqueirais, no Jardim Petrópolis, a residência pertence a um dos detidos, todos maiores de idade. No imóvel, os policiais civis apreenderam 189 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína, além de material para prensagem, pesagem, refino e embalagem da droga.

Segundo os investigadores, com exceção de apenas um, os demais integrantes do grupo já tinham passagens pela polícia, como roubo, furto e formação de quadrilha. Um revólver calibre 38, com numeração alterada, e uma moto roubada, também foram apreendidos pelos policiais.