Polícia apreende 172 kg de cocaína em navio atracado em Santos

SANTOS - Uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Militar e Guarda Portuária resultou na apreensão de 172 kg de cocaína na noite desta quarta-feira, 16, em um navio atracado no Porto de Santos. A droga estava escondida na embarcação cargueira MSC Loretta, ancorada no terminal Santos-Brasil.

O trabalho conjunto teve início na segunda-feira, 13, após investigações sobre as ações de uma quadrilha internacional formada por sérvios. Os agentes fizeram diversas buscas no cargueiro, com cães farejadores. Segundo a PF, a quadrilha usa embarcações pequenas e velozes até o local de fundeio do navio, onde tripulantes utilizam cordas para içar o entorpecente. Ao menos três sérvios que fazem parte da tripulação já foram identificados.

Os mandados de prisão foram expedidos. Outras diligências estão em andamento para identificar mais tripulantes envolvidos e membros da organização.