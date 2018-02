Polícia apreende 135 quilos de maconha no interior de SP

SÃO PAULO - Aproximadamente 135 quilos de maconha foram apreendidos na Rodovia Olímpio Ferreira da Silva, em Pirapozinho, no interior de São Paulo, durante patrulhamento da Polícia Militar do Interior (BPM/I), na terça-feira.

Os dois veículos, um Monza e um Gol, que estavam em comboio, muito próximos um do outro, chamaram a atenção dos policiais, que fizeram a abordagem. O Monza foi interceptado pela Rodovia Assis Chateaubriand e o Gol tentou fugir no sentido de Presidente Prudente.

Dentro do Monza, os policiais encontraram 126 tabletes de maconha, totalizando 134,836 kg da droga. O Gol foi encontrado próximo ao Jardim Planaltina, em Presidente Prudente. O motorista foi detido, mas o passageiro tentou fugir a pé. Por ser conhecido nos meios policiais, foi identificado.

O motorista do Monza e o condutor do Gol foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação as drogas e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá.

O terceiro envolvido, que conseguiu fugir, não teve o nome revelado para não atrapalhar as investigações, mas foi identificado e também será indiciado por tráfico e associação ao tráfico de drogas.