Polícia apreende 120 kg de cocaína escondida em caminhão

Depois de um mês de investigações, policiais do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc) apreenderam 122,9 quilos de cocaína na noite deste domingo, 20, na Grande São Paulo. A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão-baú estacionado em um posto de gasolina da Rodovia Tancredo Neves, na região de Caieiras.

Não havia ninguém dentro do caminhão no instante em que ele foi localizado. Pouco depois, os policiais faziam uma vistoria do lado de fora do veículo quando um rapaz de 19 anos teria se aproximado e perguntado se eles queriam ajuda para descarregar a mercadoria. O suspeito foi detido.