Polícia apreende 100 kg de drogas na região central de São Paulo

SÃO PAULO- Quatro pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 15, com 100 kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack. A detenção da PM ocorreu na alameda Dino Bueno, região central de São Paulo.

Por meio de denúncia anônima os policiais chegaram em um cortiço. No lugar, quatro homens foram abordados e com eles foi encontrada pequena quantidade de maconha. Após revista, os PMs localizaram 49 pedaços de maconha, duas porções e dois pinos de cocaína e 240 pedras de crack, escondidos dentro de algumas casas, nos telhados e em esconderijos no pátio.

Os quatro homens foram detidos e levados ao 77º DP. Além dos entorpecentes, foram apreendidos três celulares e cerca de R$ 826.