Polícia apreende 1,6 tonelada de cocaína e prende líder de tráfico no interior de SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu ontem um líder de distribuição de drogas que atuava no interior de São Paulo. O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prendeu, na sexta-feira, 17, Wellinton Xavier dos Santos, o "Capuava", na zona rural de Santa Isabel, divisa com Jacareí, no interior de São Paulo.

Além de Capuava, foram presos outros quatro traficantes e apreendidas 1.623 tonelada de cocaína, 898 quilos de mistura para preparação de droga, cinco carros com fundo falso, que eram usados para distribuir os entorpecentes, três fuzis, uma pistola, munição e carregadores.

A operação resultou de uma investigação que durou quatro meses e teve início com a identificação de um imóvel na zona rural de Santa Isabel que havia sido comprado pela facção. O local também era usado como laboratório de droga, com 30 microondas para fazer a secagem do entorpecente após o processamento da pasta base.