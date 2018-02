Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha no interior de São Paulo

SOROCABA - A Polícia Militar apreendeu 1,5 tonelada de maconha no início da madrugada desta segunda-feira, 13, no município de José Bonifácio, região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A droga estava escondida na carroceria e sob os bancos de uma caminhonete roubada, com placas de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

Para desviar a atenção da polícia, os criminosos colocaram adesivos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), órgão do governo federal, nas portas da caminhonete.

As quatro pessoas que estavam no veículo, entre elas o condutor, um adolescente de 17 anos, foram detidas e apresentadas à delegacia da Polícia Federal (PF) de São José do Rio Preto.

De acordo com a PM, os suspeitos indicaram que a droga foi adquirida no Paraguai e seria distribuída na região noroeste de São Paulo.

No sábado, 11, na mesma região, cinco carretas carregadas com cigarros provenientes do Paraguai foram apreendidas em outra ação policial. Três estavam em Birigui e duas em Santópolis do Aguapeí. A carga contrabandeada foi entregue à PF.