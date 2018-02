Polícia apreende 1,3 tonelada de roupas engomadas com cocaína

ARAÇATUBA - A Polícia Rodoviária apreendeu cerca de 1,3 tonelada de roupas engomadas com cocaína entre a noite desta quarta-feira, 19, e a manhã desta quinta-feira, 20, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, no interior de São Paulo. Foram duas apreensões de oito fardos de roupas engomadas com cocaína que eram transportadas em dois ônibus coletivos que saíram de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, com destinos a Taguatinga, no Distrito Federal, e a capital paulista.

As apreensões desse tipo de tráfico foram as primeiras registradas nesse corredor de tráfico internacional pela rodovia que liga ao Paraguai e a Mato Grosso.

A presença do pó foi constatada depois que os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) usaram um reagente. Na primeira apreensão, na noite de quarta-feira, uma mulher de 38 anos disse que desconhecia a existência de droga nos três faros de 540 quilos de roupas.

Na apreensão da manhã desta quinta-feira, duas mulheres, de 47 e 49 anos, disseram que a droga, dentro de cinco fardos de roupas com mais de 800 quilos, seria entregue em São Paulo.

Segundo o sargento Edman Silzaky, da Polícia Rodoviária, os dois carregamentos foram feitos pela mesma quadrilha que teria comprado a droga em Ciudad del Este, no Paraguai, para levar à capital paulista. A droga seria retirada pelos traficantes por meio de decantação com outros produtos químicos.