Polícia ainda busca grupo de 26 pessoas perdidas na mata em Parelheiros

SÃO PAULO - A Polícia Militar ainda busca cerca de 26 pessoas que se perderam na manhã do sábado na mata da Estrada Evangelista de Souza, em Parelheiros, zona sul de São Paulo.

Por volta das 14h30 do sábado, três pessoas conseguiram chegar à Rodovia dos Imigrantes e pediriam ajuda ao Corpo de Bombeiros. Policiais e bombeiros realizaram buscas com a indicação dos três integrantes.

Até às 21 horas, ninguém havia sido encontrado. Segundo o Corpo de Bombeiros, os demais membros da equipe não acompanharam as três pessoas pois chovia muito no local e não queriam comprometer a segurança do restante do grupo.

O grupo pretendia descer a serra por uma trilha até chegar ao Litoral Sul.