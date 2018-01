Polícia afirma que procura Mizael desde domingo

Julia Baptista, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O delegado Antonio de Olim, titular do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), disse no início da noite de hoje que está em diligência, em Guarulhos, desde o domingo, 1º, em busca do policial aposentado Mizael Bispo, acusado de matar a ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima. "Ele sumiu", afirmou o delegado.

Veja também:

Justiça aceita denúncia do MP e decreta prisão de ex-namorado de Mércia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hoje a Justiça de Guarulhos aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) contra Bispo e o vigia Evandro Bezerra Silva. Com isso, foi decretada a prisão preventiva dos acusados de matar a advogada, que passaram a ser réus do processo.