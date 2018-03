Polícia afirma que faz operações para coibir ação de guardadores O capitão Eliseu Chaves de Oliveira, porta-voz do 23.º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela área do parque, disse que a ação dos guardadores de carro existe na região e se acentua nos sábados e domingos, quando o parque recebe de 20 mil a 30 mil pessoas. "Temos uma base móvel na entrada principal do Villa-Lobos, além da nossa companhia que fica dentro do parque."