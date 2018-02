Polícia admite tortura de morador de favela A Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR) recebeu denúncias de que pelo menos uma pessoa sofreu torturas na sequência da ocupação policial do Bairro Uberaba, em Curitiba, na quinta-feira passada, para a implementação da primeira Unidade Paraná Seguro (UPS). No fim da tarde de ontem, a Polícia Militar admitiu o envolvimento de policiais no caso e informou que dois já foram identificados. Um inquérito foi instaurado. A polícia promete investigar e os PMs podem até ser expulsos.