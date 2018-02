Polícia acusa bancário de forjar sequestro

Segundo investigações, o tesoureiro havia afirmado que sua mulher e seu filho haviam sido sequestrados e quatro criminosos exigiam que ele retirasse grande quantidade de dinheiro do cofre da agência onde trabalha para libertá-los. O valor do resgate teria de ser deixado perto de uma fazenda da região, mas o cerco policial teria feito "sequestradores" libertarem mãe e filho. A PF começou a trabalhar com a hipótese de farsa porque o tesoureiro sabia exatamente quanto havia no cofre.