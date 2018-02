Polícia acha sangue em elevador de prédio A polícia informou ontem que encontrou sangue no elevador do prédio onde mora o jogador Rafael Silva, atacante da Lusa. A jovem Flávia Anay de Lima, de 16 anos, morreu no dia 31 de julho depois de cair do apartamento de Silva, no 15.º andar, onde vivia com o jogador. A polícia investiga as circunstâncias da morte. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, em 30 dias sai o laudo que determinará de quem é o sangue. Silva diz que a jovem se suicidou, o que é contestado pela família dela.