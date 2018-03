Polícia acha outra parte de carga de explosivos

A Polícia Civil encontrou outra parte da carga de 2,5 toneladas de explosivos e 2,7 mil peças de montagem dos artefatos roubada dia 31 de agosto no km 4 da Rodovia Fernão Dias, em São Paulo. Os explosivos estavam em um caminhão estacionado na Estrada Fazenda do Carmo, no Parque do Carmo, zona leste. A carga ainda não foi conferida. Dinamites também foram encontradas em uma loja de peças para carro na Vila Carrão, zona leste. Ninguém foi preso. No dia 9, havia sido recuperada 1,5 tonelada de explosivos.