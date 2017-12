Polícia acha ossada atrás de sítio do goleiro Bruno

Uma ossada humana foi encontrada atrás do sítio do goleiro Bruno, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de hoje, 16. Mas ao chegar ao local, o delegado do Departamento de Investigação de Homicídios de Proteção à Pessoa (DIHPP), Edson Moreira, que cuida do caso, constatou se tratar do corpo de uma pessoa do sexo masculino.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a chuva na região deixou evidente a ossada, e uma denúncia anônima levou a polícia a sua localização exata. Um perito descartou a hipótese dos restos mortais serem de Eliza, por serem de um homem. A ossada será encaminhada ao Instituto médico Legal (IML) de Belo Horizonte, para identificação.

O goleiro Bruno é réu no caso do desaparecimento de Eliza Samudio. A vítima - dada como morta - tentava provar na Justiça que o ex-capitão do Flamengo é pai do filho dela. Testemunhas do caso foram ouvidas nessa semana pela Justiça de Minas Gerais, e a caseira do sítio do goleiro confirmou que Eliza esteve no local entre os dias 7 e 10 de junho. Bruno nega participação no sumiço.