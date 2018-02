Polícia acha mochila de uma das irmãs mortas

A polícia encontrou ontem a mochila de J.L.O., de 16 anos, a mais velha das duas irmãs achadas mortas há uma semana em Cunha, no interior paulista. A mochila foi encontrada em uma árvore, 500 metros abaixo do local do crime, às margens do Rio Jacuí. "O rio estava cheio e, quando baixou, a mochila apareceu", disse um policial. Ela será analisada pelo Instituto de Criminalística. Foragido, o principal suspeito do crime, Ananias dos Santos, de 28 anos, é investigado por outro duplo homicídio, em Angra dos Reis (RJ).