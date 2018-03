Polícia acha homem morto dentro de carro Fábio dos Santos, de 30 anos, foi morto na noite de ontem com quatro tiros dentro de seu carro, um Santana, no Real Parque, zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o veículo estava batido, uma indicação de que ele pode ter sido baleado enquanto dirigia. Policiais que faziam ronda viram a dupla autora dos disparos e conseguiram prender José Nildo de Souza, de 38 anos. O motivo do crime ainda é desconhecido. A polícia procura agora o comparsa de Souza.