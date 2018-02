Polícia acha corpo em porta-malas de carro em SP

A Polícia Militar encontrou um corpo de um homem dentro do porta-malas de um carro no início da tarde deste sábado, dia 19, na zona sul da capital paulista. Os policiais ainda não sabem a identidade da vítima, que já estava em estado de decomposição, informou a PM.

O caso ocorreu no bairro do Sacomã. Segundo a PM, moradores da Rua Santa Fé acionaram a polícia por causa do carro, um Fiat Palio, que já estava estacionada há alguns dias na via. O automóvel exalava um mau cheiro e, quando a PM chegou ao local, descobriu que havia um corpo no porta-malas.

A ocorrência foi encaminhada para o 26.º DP. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investigará o caso.