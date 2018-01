Polícia acha corpo de menino desaparecido em São Sebastião

SOROCABA – A Polícia Militar encontrou num terreno baldio, neste sábado (20), o corpo de um menino de seis anos que estava desaparecido desde a última quinta-feira, 18, em Juquehy, um dos mais badalados balneários de São Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo. O menino, Leonardo de Jesus, saiu de casa para andar de bicicleta e não foi mais visto. Familiares e vizinhos divulgaram cartazes com a foto da criança e internautas se mobilizaram pelas redes sociais.

O pai de Leonardo disse que viu o filho pela última vez andando de bicicleta em frente à casa, na rua Simeão Faustino. No fim da tarde de quinta, quando saiu para chamá-lo, não o encontrou. Testemunhas disseram terem visto o menino conversando com um homem magro, de bermuda e sem camiseta, na avenida Mãe Bernarda, próximo da praia.

Os policiais chegaram ao terreno baldio durante as buscas, que incluíram algumas praias da região. O corpo estava caído ao lado da bicicleta, numa área de mato no fim da rua em que a família da criança reside. De acordo com os policiais, Leonardo tinha ferimentos na cabeça, causados provavelmente por golpes de pau. A Polícia Científica fez perícia no local.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil acredita que o suposto assassino pode ser alguém ligado à criança, mas aguarda o laudo com a causa da morte para dar sequência às investigações.