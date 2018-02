Polícia acha comida sem validade no Kinoshita

Uma denúncia levou ontem a Polícia Civil a fazer uma vistoria surpresa na cozinha do badalado restaurante japonês Kinoshita, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo. Segundo o delegado Archimedes Cassão Veras, foram encontrados e apreendidos 80 quilos de alimentos em condições impróprias para consumo. O gerente do local chegou a ser detido, mas foi liberado após pagar R$ 3.100 de fiança.

"Quando examinaram as geladeiras, encontraram diversas irregularidades, como alimento com data vencida. Eram peixes, lulas e outros tipos de pescado voltados a esse tipo de culinária (japonesa)", disse o delegado.

A versão da polícia é contestada pelo chef Tsuyoshi Murakami, um dos sócios do restaurante e nome premiado no mundo da gastronomia. "Isso não poderia acontecer porque não trabalhamos com estoque. Nossos ingredientes chegam praticamente todos os dias." O restaurante funciona com um sistema de menu-degustação, que não é fixo, mas montado dependendo da inspiração do chef e dos ingredientes disponíveis na cozinha.

Além de alimentos vencidos, o delegado Veras disse que também foram encontrados no Kinoshita produtos destinados ao consumo armazenados com outros que seriam descartados. Veras disse que o restaurante chegou a ser fechado para se adequar às normas. Mas, ontem à noite, o Kinoshita funcionava normalmente.

O gerente do local, Eurico Carvalho, responderá em liberdade por crime nas relações de consumo.

Ingredientes. Além de peixes e frutos do mar, foram apreendidas carnes de porco e de boi. Segundo Murakami, esses ingredientes estavam sem prazo de validade, mas não vencidos.

"Sempre que a mercadoria chega ao restaurante, os funcionários são instruídos para dividir tudo em porções menores", explicou. "A carne de porco, por exemplo, havia chegado ontem ao restaurante. Já estava congelada, mas sem o prazo de validade na embalagem. Eu tenho a nota de tudo. Posso provar que não tinha comida vencida na cozinha."

Não é a primeira vez que irregularidades são flagradas em restaurantes famosos. No ano passado, também após uma denúncia, cerca de 100 quilos de alimentos fora do prazo foram apreendidos no restaurante do Hotel Grand Hyatt, no Morumbi, na zona sul de São Paulo.