Polícia acha colete de homem-bomba em casa do tráfico na zona sul de SP

SÃO PAULO - Duas pessoas foram presas em um depósito de drogas na zona sul de São Paulo nesta sexta-feira, 23, pela Polícia Civil. No local, os policiais encontraram colete de homem-bomba que, segundo a polícia, seria usado para assustar as vítimas dos roubos.

Os agentes buscava informações sobre assaltantes quando descobriram o imóvel na Rua Humberto Marçal, no Jardim Ângela, onde havia três mil porções de cocaína, munições para fuzil, coletes a prova de bala e o colete com invólucros plásticos imitando explosivos e circuito eletrônico.

Agora a polícia investiga o envolvimento do homem de 28 anos preso no local e do adolescente de 17 com assaltantes e traficantes.