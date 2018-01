Polícia acha casal assassinado e duas crianças abandonadas em Mairinque

SOROCABA - Policiais civis encontraram os corpos de um homem e de uma mulher assassinados próximo do local em que duas crianças foram abandonadas, na madrugada dessa quinta-feira, 19, em Mairinque, região de Sorocaba, no interior de São Paulo. As crianças, duas meninas, uma delas aparentando ter três anos, a outra apenas um, choravam sob a chuva quando foram avistadas por moradores, numa estrada do bairro dos Moreiras, zona rural da cidade. Testemunhas viram um carro se afastar do local e chamaram a polícia.

As crianças foram levadas para um abrigo municipal e, de acordo com o Conselho Tutelar, estavam bem vestidas e não apresentavam lesões. Elas apenas disseram que foram levadas ao local por um homem e que seus pais se chamam Gilmar e Joana. O casal, provavelmente morto a tiros, ainda aguarda identificação. Até o início da tarde não havia informações sobre a causa das mortes, nem se as vítimas eram parentes das crianças.