Polícia acha carro usado por ladrões de joias A polícia gaúcha localizou ontem o Nissan Tiida usado no resgate de parte da quadrilha que roubou uma fábrica de joias em Cotiporã (RS) no domingo. O carro foi deixado por dois homens em um posto de Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. No assalto, o bando fez nove reféns. Na fuga, três bandidos foram mortos pela polícia. Os fugitivos fizeram outros sete reféns e capturaram um agricultor anteontem. Todos foram libertados. Os quatro fugitivos foram resgatados por comparsas no Nissan.