Polícia acha 600 kg de maconha em polvilho

Um caminhão com cerca de 600 quilos de maconha foi apreendido na madrugada de ontem em uma das vias de acesso ao Complexo do Alemão, no Rio. A carga estava escondida sob um carregamento de polvilho e teria vindo do Paraná. Após receber uma denúncia anônima, policiais fizeram a abordagem na Estrada do Itararé, às 2 horas. Um carro fazia escolta da carga. Os criminosos atiraram e fugiram. O motorista do caminhão se apresentou à polícia mais tarde e disse ter sido rendido pelos bandidos.