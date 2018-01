Police Neto manobra via MPE por investigação O vereador José Police Neto (PSD), ex-presidente da Câmara, solicitou cópia da denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) contra Aurélio Miguel (PR), suspeito de receber propina para ajudar na liberação de obras irregulares de ao menos cinco shoppings. Na semana passada, a Corregedoria engavetou o pedido de apuração feito pelo parlamentar Toninho Vespoli (PSOL). Police Neto disse ontem que o material deve ser encaminhado ao atual presidente da Casa, José Américo (PT). Miguel nega as acusações.