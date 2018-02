Polêmico registro de moradores de rua já é válido em toda a cidade O registro de moradores de rua sem documentos em delegacias - medida que envolve a Guarda Civil Metropolitana, as Polícias Civil e Militar, e agentes das subprefeituras, e teve início na região do Jabaquara, zona sul, como mostrou a reportagem do Jornal da Tarde em 8 de junho - já é válido em toda a capital. Segundo a Secretaria de Segurança Urbana, a intenção é criar um banco de dados para que a Secretaria Municipal de Assistência Social possa atender melhor essa população. Mas o objetivo também é encontrar pessoas desaparecidas e procuradas pela polícia. Quando publicada no Diário Oficial, em 2 de junho, a ação causou polêmica, pois pode ser considerada como constrangimento ilegal.