Polêmica em Congonhas A mudança de nome mais polêmica das últimas semanas é a de Congonhas, que deve passar a se chamar Aeroporto de São Paulo Congonhas - Deputado Freitas Nobre. O projeto de lei, de autoria do deputado federal João Bittar (DEM-MG), foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Agora, aguarda sanção da presidente Dilma Rousseff. Já o Aeroporto de Coari, no Amazonas, teve de mudar de nome após ter homenageado um senador vivo.